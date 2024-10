Real : le message touchant de la femme de Dani Carvajal après sa grave blessure

Sorti en larmes sur une civière, durement touché au genou droit, Dani Carvajal a vu son diagnostic être publié par le club, ce dimanche et les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Le latéral espagnol souffre, en effet, de trois graves blessures : une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplitéal. Opéré dans les prochains jours, le Madrilène peut malgré tout compter sur le soutien de sa femme, qui a publié un long message de soutien.

«J’ai encore l’impression de faire un mauvais rêve. De voir que tu étais si triste et que tu traversais une telle douleur… et que tu essayais de me faire sourire. Je t’aime et t’admire énormément. Ton chemin vers le bonheur commence aujourd’hui. Plus fort. Parce que tu te donnes toujours à fond. Tu as encore beaucoup à gagner, ma vie. Merci pour tous ces messages. Et à notre famille du Real Madrid, nous nous sommes sentis tellement aimés hier, je n’ai pas de mots», a notamment déclaré la compagne du joueur espagnol.