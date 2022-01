Les adieux de Bruno Guimarães à l'OL après son transfert à Newcastle

Après l'annonce de son transfert à Newcastle, le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães a adressé un message de remerciements pour l'OL et ses supporters : «je suis reconnaissant pour toute l'histoire construite à Lyon. Je vous remercie pour l'opportunité et l'affection que vous avez eues au cours de ces dernières années. J'ai grandi en tant qu'athlète et en tant qu'être humain. Heureux de savoir que mon départ aidera le club d'une manière ou d'une autre.»

La suite après cette publicité

L'international auriverde (3 sélections) a également tenu à remercier son directeur sportif et compatriote Juninho, qui l'avait recruté durant son passage à la direction rhodanienne en janvier 2020 en provenance de l'Athletico Paranaense: «merci pour la confiance, l'amitié et le professionnalisme du temps où nous étions ensemble. Sans vous cette histoire ne serait pas écrite. Merci aussi au président pour leur confiance.»