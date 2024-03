Allemagne : un retour sous haute tension pour Toni Kroos

Trois ans après Toni Kroos est de retour. Le milieu de terrain du Real Madrid champion du monde en 2014 avec l’Allemagne avait rangé les crampons avec la sélection suite à un Euro 2020. Huitième de finaliste avec l’équipe de Joachim Löw, Toni Kroos avait participé à ce fiasco avec ses compères et était parmi les joueurs critiqués pour ses performances. «J’aime beaucoup Toni Kroos, il a montré une classe mondiale, des performances. Il était super au Bayern. Mais son style de jeu est déjà dépassé. À l’Euro 2020, je n’ai pas vu un footballeur qui jouerait dans le même style que lui. Toni n’a pas sa place dans le football moderne», déclarait pour Sport 1 Uli Hoeneß à son sujet. Prenant sa retraite pour se concentrer sur le Real Madrid, Toni Kroos a su montrer qu’il était loin d’être fini et inadapté au football moderne. Vainqueur de la Ligue des Champions 2022, il est redevenu un patron du Real Madrid après quelques moments plus compliqués et se retrouve incontournable avec les Merengues cette saison (38 matches, 1 but et 7 offrandes).

À 34 ans et alors que la sélection allemande traversait une passe difficile depuis le fiasco de la Coupe du monde 2022, le licenciement d’Hans-Dieter Flick et l’arrivée de Julian Nagelsmann, Toni Kroos a décidé de revenir sur sa décision et d’effectuer son retour en équipe nationale. Un choix poussé par la volonté du nouveau sélectionneur Julian Nagelsmann de construire une équipe avec lui pour la compétition. «Les gars, en bref et sans douleur : je jouerai à nouveau pour l’Allemagne à partir de mars. Pourquoi ? Parce que l’entraîneur national me l’a demandé, que j’en ai envie et que je suis sûr qu’avec l’équipe, il est possible de faire beaucoup mieux à l’Euro que ce que la plupart des gens croient actuellement», lâchait Toni Kroos en février dernier. Une décision acceptée par son coach au Real Madrid Carlo Ancelotti : «je ne vais pas conseiller Kroos sur ce qu’il doit faire. Ce n’est pas mon fils… il a toute la capacité mentale pour décider de son avenir. Il m’a juste dit qu’il revenait en équipe nationale. Cela n’affectera pas sa performance avec nous. Sa performance ici est très élevée.»

Tout le monde n’est pas convaincu par Toni Kroos

Pourtant ce retour n’a pas été apprécié par tout le monde, à commencer par Dietmar Hamann, ancien international allemand et consultant pour Sky Germany : «il va sans dire que Toni Kroos est un joueur extraordinaire. C’est le joueur qui a remporté le plus de titres, peut-être le meilleur que nous n’ayons jamais eu. Groß, Gündogan et Kroos sont ensemble depuis 100 ans. Ils ont tous largement plus de trente ans selon les standards du football. Que pensez-vous que les autres nations feront de nous ? Ils nous passeront dessus. C’est devenu un sport de jeunesse. Il y a toujours un joueur plus âgé de temps en temps. Mais on ne peut pas sérieusement participer à une Coupe d’Europe ou à une Coupe du Monde et jouer avec trois trentenaires au centre du terrain.» Négatif en décembre dernier, Uli Hoeneß avait critiqué cette possibilité : «ce serait un signal digne du Titanic. Kroos est un footballeur exceptionnel, mais je ne pense pas qu’il puisse sauver le football allemand.», Mais il s’était ensuite ravisé sur ces derniers jours : «je m’en félicite, car nous n’avons pas beaucoup de personnalités parmi lesquelles choisir pour le moment. Le retour d’un joueur très expérimenté et très performant est une bonne décision.»

Pas forcément très emballé au départ, le consultant Lotthar Matthaüs veut que Toni Kroos joue un rôle important étant donné que son retour est acté. «Toni Kroos doit être confiant et jouer un rôle de leader. Je ne veux pas dire qu’il doit être capitaine, mais il doit être le bras tendu de l’entraîneur avec un Gündogan, un Kimmich, un Goretzka, un Neuer, peut-être un Müller», expliquait-il en février dernier à RTL. Un retour qui divise en Allemagne, mais qui semble tourner vers des positions plus optimistes au fil des semaines, tant la position de la sélection allemande depuis la retraite du Madrilène est compliquée. Son sélectionneur, Julian Nagelsmann a lui affiché son optimisme face à ce renfort de poids : «il est très important pour nous, mais il n’est pas le seul combattant dans l’équipe. Il sait de quoi il est capable. D’un autre côté, Kroos sait aussi ce qu’il ne peut pas faire sur le terrain. Il a d’excellents instincts, du sang-froid. Il peut être un maillon brillant entre la défense et l’attaque. Je suis extrêmement heureux d’avoir réussi à le convaincre de revenir après de nombreuses discussions, je lui en suis reconnaissant.»

Toni Kroos est d’attaque

De retour dans l’équipe, lui qui a participé à trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et trois Championnats d’Europe (2012, 2016 et 2020), Toni Kroos sait que les projecteurs seront tournés vers lui et qu’il aura un rôle crucial dans l’équipe. Une pression importante que le joueur aux 106 capes et 17 buts avec l’Allemagne est prêt à endosser : «lorsque le sélectionneur m’a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi, la chose la plus importante que je me suis demandée, c’est si je pouvais aider l’équipe. Je me suis posé cette question et je pense pouvoir y répondre par l’affirmative. Le sélectionneur national pense que la réponse est "oui". C’est donc une décision qui s’inscrit dans ce cadre et qui n’a rien à voir avec une quelconque validation. Mais j’ai le sentiment que les choses ont changé, notamment grâce à mes performances à Madrid.»

«Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si je peux aider l’Allemagne à jouer un meilleur tournoi dans son propre pays que ce que l’on croit. C’est d’ailleurs ce que l’on pense à juste titre après ces dernières années. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ce qui s’est passé. Il est vrai que l’ambiance n’est pas au beau fixe ces derniers temps. On voit bien maintenant avec la composition de l’équipe ou les changements, que ce n’est pas simplement "il revient et c’est réglé", mais qu’il y a beaucoup d’autres choses qui doivent se passer, que les choses doivent s’améliorer, c’est clair et net et tout le monde le sait. Je vais simplement essayer d’apporter ce que je peux et faire ce que j’ai toujours fait, en espérant que je pourrai aider l’équipe», a ainsi annoncé l’ancien du Bayern Munich en conférence de presse. Prenant le risque de revenir en sélection dans un moment compliqué pour l’Allemagne, Toni Kroos est prêt à assumer ses responsabilités.