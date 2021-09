Ligue 1 : le président du Clermont Foot remercie le PSG

Alors que le Clermont Foot 63 était en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour la première fois, Ahmet Schaefer, le président du club auvergnat, a été élogieux envers le Paris Saint-Germain et a expliqué qu'il était important d'investir dans le football français.

«On dit que le PSG est un club-Etat ? J’aimerais remercier les gens qui font des investissements dans le foot français. Un État, une personne fortunée. Merci d’amener Messi, merci d’investir dans le foot français. Tout ce qu’il y a eu avec les droits télévisés et la crise avec Mediapro. On peut être reconnaissant et dire merci à l’état du Qatar de soutenir le football français», a-t-il expliqué au micro de Prime Video, à la mi-temps de PSG-Clermont.