Tottenham - Manchester City : les compositions probables

Pour l'un des chocs de cette 9e journée de Premier League, Tottenham reçoit Manchester City à 18h30 (à suivre en direct sur notre site). Actuellement 2e du championnat, avec 5 points d'avance sur leur adversaire, les Spurs peuvent frapper un grand coup en battant les Citizens. Et les deux coachs devraient sortir leur 4-3-3 habituel selon The Independant.

Pour José Mourinho, devrait être alignée une défense Aurier-Alderweireld-Dier-Reguilon pour protéger Lloris. Un milieu travailleur composé d'Hojbjerg, Winks et Sissoko sera chargé d'alimenter les trois fantastiques que sont Son, Kane et Bale. De son côté, Pep Guardiola devrait choisir sa défense habituelle, avec Cancelo, Ruben Dias, Laporte et Walker devant Ederson. Pour servir un trio Sterling-Jesus-Torres, on devrait retrouver Rodri, De Bruyne et Gündogan.