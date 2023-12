Ligue 1 : Toulouse et Rennes dos à dos, Montpellier se relance à Metz

Ce dimanche après-midi avait lieu le traditionnel multiplex de Ligue 1, avec trois rencontres au programme pour le compte de la 16e journée du championnat de France. Le Stade Rennais, avec l’envie de se relancer dans sa course - compliquée - à l’Europe, ne n’a pris qu’un point sur la pelouse de Toulouse sur un score nul et vierge (0-0). Pas de quoi arranger les Rouge-et-Noir, largués à 11 points du top 5, ni les Violets, qui n’ont plus qu’un point d’avance sur l’Olympique Lyonnais, nouveau barragiste.

De son côté, Montpellier est allé s’imposer à Saint-Symphorien face au FC Metz (1-0) grâce au premier but en professionnel de Maxime Estève. De quoi mettre fin à une série de six matches sans victoire pour le MHSC, troisième défaite pour les Grenats. Enfin, Strasbourg s’immisce en première partie de tableau en battant Lorient (2-1), avec un premier but 100% anciens Bordelais : Junior Mwanga à l’offrande, Dilane Bakwa à la finition. Avec ce deuxième succès de rang, le Racing respire, mais les Merlus restent relégables.

Les résultats du multiplex

Toulouse 0-0 Rennes

Metz 0-1 Montpellier : Estève (9e)

Lorient 1-2 Strasbourg : Dieng (53e) / Bakwa (14e), Gameiro (49e)