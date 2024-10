Genoa : Mario Balotelli prévient déjà la concurrence de Serie A

Mario Balotelli veut redevenir protagoniste d’une équipe de Serie A. L’attaquant italien de 34 ans a en effet participé à une émission en direct sur Twitch dans "Vox to Box", au cours de laquelle l’ancien buteur de l’OM et de Nice a été comparé à Joel Pohjanpalo, actuel avant-centre titulaire de Venezia, nouvellement promu en première division. Actuellement sans équipe, Balotelli est lié ces derniers jours à plusieurs clubs qui ont besoin d’un nouvel renfort offensif. Outre quelques propositions à l’étranger, le Torino et le Genoa s’intéressaient à lui avec une avance dans les négociations pour le Grifone génois.

«Mais tu es un bâtard, en ce moment, je n’ai pas d’équipe… Attaquez-moi quand je commence à jouer de nouveau. Juste parce que je n’étais pas en Serie A, tout ce que j’ai fait avant ne compte pas ? Mais vaffanculo… Je te fais une promesse, quand je resignerai pour un club, je te la démonterai cette Serie A», a déclaré l’attaquant italien. Les défenses italiennes sont prévenues. Super Mario est prêt à faire exploser la concurrence en Serie A.