Les joueurs de Bilbao s’en prennent à leurs propres supporters

Hier soir, l’Athletic Bilbao a réussi un joli coup en allant arracher le nul sur la pelouse de l’AS Roma, grâce à un but de son défenseur Paredes à la 85e minute. Cette égalisation a ravi les supporters présents sur place, un peu moins de 3000, mais a aussi généré un débordement. Une fusée éclairante est ainsi partie du parcage espagnol pour atterrir dans une autre tribune, remplie de spectateurs italiens. Forcément dangereux.

La suite après cette publicité

Cela a été immédiatement remarqué par l’entraîneur Ernesto Valverde et par les joueurs. Le match a été interrompu quelques minutes, et on a vu le capitaine de l’Athletic Oscar De Marcos et Iñaki Williams se rendre au pied de la tribune pour ramener le calme. Ils ont surtout eu des mots durs envers leurs supporters à l’issue de la rencontre. « Nous avons vu que plusieurs fusées éclairantes ont été lancées sur les supporters de la Roma et nous pensons que ce comportement ne représente pas les supporters de l’Athletic. Il est vrai que cela a été une petite partie, nous sommes très fiers de ceux qui sont venus nous voir et de la manière dont ils se sont comportés. Nous voulions le leur faire savoir car c’est inacceptable », a lancé De Marcos au micro de Movistar.

À lire

Ligue Europa : l’Ajax Amsterdam étrille Besiktas, Francfort rattrapé sur le fil, l’AS Roma accrochée par Bilbao

L’Athletic se désolidarise d’une partie de ses supporters

L’entraîneur Ernesto Valverde a, lui aussi, taclé cette frange radicale des supporters. « Nous n’avons pas joué en Europe depuis longtemps, nous sommes venus jouer un match important pour nous et nous regrettons les incidents survenus à la fin. Une partie qui ne représente pas le la plupart de nos supporters, ce qui est la meilleure chose qui soit. Nous voyons le football comme une fête pour tout le monde, pour nous, pour les rivaux de la même manière, nous n’aimons pas l’inverse, encore moins quand nos supporters lancent une fusée éclairante sur les fans rivaux. C’est une tache dans la fête ». En réponse à cet acte stupide, les autres supporters ont entonné un chant « ce n’est pas notre style » pour se désolidariser.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du PSG, Ander Herrera, présent sur la pelouse, a, lui aussi, dit son indignation après la rencontre. « Je peux comprendre que dans un moment de chaleur vous insultiez, ou plutôt que vous fassiez ressortir le pire de vous-même sous forme d’insulte. Mais lancer une fusée éclairante, qui peut tuer une personne, me semble être une chose… Vous lancez une fusée éclairante dans une zone où se trouvent des familles, des enfants. Vous pouvez tuer quelqu’un et cela n’a aucun sens pour moi, car il n’y a pas d’explication », s’est-il ému. L’Athletic Bilbao a publié un communiqué dans la soirée pour condamner « des actes inacceptables commis par une minorité de personnes ».