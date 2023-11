JT Foot Mercato : Liverpool va bouleverser le mercato

Liverpool va investir massivement

La désillusion de Liverpool contre Toulouse (2-3), pousse les dirigeants des Reds à vouloir fortement investir dès cet hiver sur le mercato pour éviter une saison blanche. Pour l’instant, la priorité de Liverpool, c’est Florian Wirtz selon les dernières informations du Daily Star. Impressionnant depuis son retour de blessure, l’Allemand est l’un des grands artisans du début de saison époustouflant du Bayer Leverkusen. Attention, le FC Barcelone mais également le Bayern Munich ont déjà manifesté un intérêt pour le milieu de terrain offensif, et il faudra débourser au minimum 80 M€. Pour se renforcer, Jürgen Klopp serait aussi intéressé par Piotr Zielinski. D’après le Corriere dello Sport, l’international polonais du Napoli a déjà été approché par les pensionnaires d’Anfield. Mais le plus gros chantier serait au niveau du trio offensif. En effet, Liverpool s’attend à voir les clubs saoudiens revenir à la charge pour Mohammed Salah, et cette fois le club anglais ne devrait pas pouvoir le retenir. Cet été la presse britannique évoquait un transfert record de 200 M€ pour le meilleur joueur du mois d’octobre de Premier League. Cette somme devrait rapidement être utilisée pour recruter Victor Osimhen, par exemple. À en croire les journalistes du Mirror, Liverpool et les Blues de Chelsea seraient prêts à sortir le chéquier pour s’offrir les services de l’attaquant nigérian. En froid avec son coach, l’ancien Lillois ne serait pas contre un départ alors que son contrat prend fin en 2025. Mais les Reds imaginent bien Kylian Mbappé avec le maillot rouge aussi. Le Real Madrid en aurait marre du feuilleton le concernant et ne voudrait plus le signer, même libre. Liverpool peut obtenir le gros lot en cas de non-prolongation avec le PSG.

Madrid ne lâche pas Haaland

Erling Haaland est plus proche que jamais du Real Madrid. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne semblent plus vraiment intéressés par Kylian Mbappé, et d’après la presse britannique, la priorité de la Casa Blanca maintenant, c’est le Norvégien. Même s’il n’est pas libre en juin prochain, le Cityzen dispose d’une clause pour pouvoir quitter Manchester City contre près de 200 M€ l’été prochain. Son agent, Rafaela Pimenta, entretient de très bonnes relations avec la direction. D’ailleurs, elle était présente mardi soir au stade Santiago-Bernabéu pour assister au match de Ligue des Champions face à Braga (3-0). On peut facilement créer des théories, car elle n’avait aucun joueur de son écurie sur la pelouse. Si elle a démenti avoir parlé du Norvégien avec les Madrilènes, la presse, elle, s’interroge sérieusement sur sa présence. Ce qui est sûr, c’est que le joueur a toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête. Un club où il pourrait retrouver son ami Jude Bellingham, qu’il a connu au BVB. La bonne entente entre les deux stars pourrait être un plus et une bonne chose pour le vestiaire madrilène. De plus, Haaland se sent bien en Espagne, où il a d’ailleurs acheté une maison à Marbella où il passe pas mal de temps.

Les officiels du jour

Brighton blinde sa pépite Evan Ferguson ! C’est LA pépite du moment en Premier League. Jeune attaquant de 19 ans, l’Irlandais a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens depuis plusieurs mois. Vu que ça se bouscule au portillon pour le recruter, le club basé dans le sud de l’Angleterre a décidé de blinder son prodige jusqu’en 2029. Puis Burak Yilmaz n’est plus l’entraîneur de Besiktas ! Après avoir été l’adjoint de Şenol Güneş au début de saison, Yilmaz a pris le relais suite au départ de son ancien coach le 10 octobre dernier. Un mois plus tard, l’ancien buteur de 38 ans a finalement été remercié ce vendredi par le club stambouliote. Durant son intérim, Besiktas aura disputé deux matches pour une victoire et une défaite. Et Hernan Crespo retrouve un banc ! Libre depuis la fin de son aventure du côté d’Al-Duhail, club actuellement dirigé par l’ancien coach du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, la légende argentine vient d’être intronisée à la tête d’Al-Ain, formation basée aux Émirats arabes unis.