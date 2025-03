Bundesliga : 9e match sans victoire pour Heidenheim

La saison d’anthologie d’Heidenheim ressemble désormais à de l’histoire ancienne. 8e de Bundesliga l’an passé et même qualifié pour la C4, le club du Wurtemberg est aujourd’hui lanterne rouge du championnat allemand et n’arrive plus à remettre le contact.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Hoffenheim 26 25 -15 6 8 11 32 47 18 Heidenheim 16 25 -23 4 4 17 28 51

Après 8 sorties consécutives sans victoire en Bundesliga, les joueurs de Frank Schmidt ont étiré leur triste série ce dimanche avec un match nul face à Hoffenheim (1-1). Tabakovic avait ouvert le score sur un service du Français Gendrey avant la pause pour les locaux (34e, 1-0), puis le Géorgien Zivzivadze lui a répondu au retour des vestiaires (65e, 1-1). Au classement, Hoffenheim est 13. Heidenheim reste donc dernier.