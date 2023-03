OL : Laurent Blanc compte toujours sur Malo Gusto

La suite après cette publicité

Ce matin, Le Progrès a révélé que l’OL était dans le flou au sujet de Malo Gusto. Le Français est depuis trois semaines à Londres, où il est soigné par Chelsea, club auquel il appartient et qui l’a prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Laurent Blanc et ses équipes se demandent quand ils pourront compter sur lui. Questionné sur les latéraux droit à sa disposition ce mercredi, le Président a été cash.

«Vous en oubliez un (le journaliste n’avait parlé que de Kumbedi et Diomandé repositionné, ndlr). Il (Gusto) joue à Lyon quand même. Ils sont trois pour un poste. On est bien fourni en terme de potentiel avec trois joueurs qui peuvent évoluer à droite. J’espère qu’on va récupérer Malo (…) Quand vous comptez sur une animation de côté, il faut que ça entre dans les cordes du joueur. Ils n’ont pas le même profil tous les trois. Le joueur le plus à l’aise offensivement amène plus de choses. Il est blessé et on va attendre qu’il revienne.» Malo Gusto est attendu de pied ferme à Lyon.

À lire

OL : Dejan Lovren compare Castello Lukeba à Joško Gvardiol