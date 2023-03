OL : le cas Malo Gusto agace

La suite après cette publicité

Blessé depuis le 1/8 de finale de Coupe de France remporté par l’OL face au LOSC (2-2, 4-2 t.a.b), le 8 mars dernier, Malo Gusto a depuis vu jouer davantage sa future équipe, que son actuelle. Suivi par le staff médical de Chelsea depuis trois semaines à Londres, le latéral de 19 ans n’a toujours pas pu reprendre l’entraînement, alors que Laurent Blanc avait au départ évoqué une simple «gêne qu’il fallait traiter».

Et selon Le Progrès, Chelsea entretiendrait le flou autour du potentiel retour du Français, ce qui créerait des crispations à l’OL. Désireux de récupérer son latéral pour la fin de saison, et si possible avant la trêve internationale (20 mars - 30 mars), Laurent Blanc n’aurait accès qu’à un minimum d’informations de la part du club anglais, opaque sur l’état de la blessure du joueur. En l’état actuel des choses, le technicien pourrait être forcé à bricoler et à déplacer Sinaly Diomandé au poste de latéral droit.

