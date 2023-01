L’OL laisse filer Malo Gusto à Chelsea !

La suite après cette publicité

Un nouveau défi pour Malo Gusto. Après de longues semaines de négociations, l’Olympique Lyonnais et Chelsea ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert du jeune latéral droit de 19 ans. Si l’enfant du club lyonnais continuera, en prêt, avec la formation rhodanienne jusqu’à la fin de la saison, il rejoindra Londres à l’issue de la saison 2022-2023. Un nouveau cap pour l’une des plus belles promesses à son poste.

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert de son défenseur international espoir Malo Gusto au club anglais de Chelsea pour un montant total de 35 M€ dont 5 M€ de bonus, étalés sur la durée de contrat du joueur. Avant de rejoindre le club londonien, actuel 10ème de Premier League, Malo Gusto restera à l’Olympique Lyonnais, sous la forme d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 22/23 », précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle.

Embarqué dans une nouvelle saison galère avec l’Olympique Lyonnais, le franco-portugais va donc découvrir un nouveau championnat et une écurie armée pour disputer l’Europe. Comme nous vous le révélions, Malo Gusto avait fait de Chelsea sa priorité et voit en ce projet une belle opportunité à saisir. Malgré une concurrence féroce avec la présence de Reece James, actuellement blessé, le numéro 27 de l’OL compte bien prouver son plein potentiel du côté de Stamford Bridge.

Chelsea poursuit son mercato XXL !

Une chose est sûre, après les arrivées de Benoît Badiashile (AS Monaco), Joao Felix (Atlético Madrid) ou encore Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk), le Chelsea de Todd Boehly - qui devrait également officialiser le transfert de Christopher Nkunku - enflamme ce mercato hivernal. Une démarche ambitieuse qui a forcément joué un rôle dans la décision finale du jeune Lyonnais. De son côté, le board rhodanien pourra lui se consoler en profitant des services de Gusto jusqu’à la fin de la saison.

En grande difficulté en championnat, l’OL aura, en effet, grandement besoin de Malo Gusto pour tenter de relever la tête. Pas sûr, toutefois, que ce départ convienne à Laurent Blanc… «Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s’ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête, il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d’autorité. J’ai eu des garanties, mes dirigeants m’ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon», déclarait l’intéressé lors d’une récente conférence de presse. Les promesses ont été respectées.