OL : Malo Gusto veut signer à Chelsea

La suite après cette publicité

Malo Gusto n’a que 19 ans et ne dispute que sa deuxième saison en tant que titulaire à l’Olympique Lyonnais, mais le jeune latéral pourrait bien vivre ses derniers instants sur les bords du Rhône. Car l’OL est attaqué pour son joueur. Ces derniers jours, nous vous révélions que Newcastle avait lancé les manoeuvres pour le recruter. Aujourd’hui, c’est Chelsea qui fait le forcing.

Après avoir déjà dépensé 178 M€ rien que cet hiver pour enrôler Mudryk, Badiashile, Madueke, Andrey et Fofana (sans compter le prêt de João Félix), les Blues sont passés à l’action pour le jeune Français. Nous vous révélions cet après-midi que les Londoniens ont lâché une première offre à l’OL pour Gusto. Une proposition dont le montant n’a pas filtré.

À lire

OL : visite médicale prévue demain à Séville pour Jeff Reine-Adelaïde

Gusto en route pour Londres

Et selon nos informations, Gusto a de très fortes chances de signer à Chelsea, sauf énorme revirement de situation. Graham Potter le désire ardemment et ses dirigeants ont offert au joueur un bail de six ans et demi avec un salaire évolutif. Ouverts aux négociations, les Gones désirent le conserver encore six mois, mais les Blues n’ont aucune intention de le prêter après l’avoir enrôlé.

La suite après cette publicité

Laurent Blanc avait annoncé une fin de mercato agitée, notamment pour les joueurs qui se disent mécontents à Lyon. Malo Gusto n’est pas forcément malheureux dans la capitale des Gaules, mais les avances des Blues sont difficiles à repousser. Et si ce départ se confirme, reste à savoir si l’OL aura suffisamment de temps pour se retourner et engager un remplaçant, car le poste de latéral droit n’est pas très fourni. Et pour rappel, nous vous relations que les Gones pistaient un certain Hamari Traoré…