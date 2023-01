Chelsea lâche une première offre à l’OL pour Malo Gusto !

La suite après cette publicité

Décidément, le mercato d’hiver de l’OL 2023 risque de laisser des traces. Rien ne se passe comme prévu pour le club rhodanien, qui doit d’une part gérer le dégraissage de joueurs lassés de ne pas être considérés par le club (Jeff Reine-Adélaïde, Romain Faivre, Mohamed El Arouch), ou par les supporters (Karl Toko Ekambi), et d’autre part les demandes mercato de Laurent Blanc au niveau des arrivées (Dejan Lovren est arrivé, mais la sentinelle n’est toujours pas là, de même qu’une doublure à Malo Gusto à droite).

Bruno Cheyrou ne sait donc pas où donner de la tête, lui qui est empêtré dans le dossier menant au milieu de terrain international U20 brésilien João Gomes. Concernant Malo Gusto justement, le directeur sportif lyonnais est confronté à une problématique qu’il n’avait pas prévue. Le latéral droit de 19 ans, dont le profil explosif est très rare sur le marché, a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, comme nous l’évoquions la semaine dernière, dont Chelsea et Newcastle.

C’est justement l’insatiable club anglais qui est venu frapper à la porte ces dernières heures à l’OL en soumettant une première offre à John Textor et Jean-Michel Aulas, selon nos informations. Une offre dont le montant n’a pour l’instant pas filtré. Pour le moment, la réponse du club rhodanien est claire : il n’est pas question d’envisager un départ de l’international Espoirs tricolore cet hiver.

Mais l’arrivée de Chelsea, qui enfile les recrues comme des perles à coup de millions d’euros - plus de 200 M€ investis avec Mudryk (90 M€), Badiashile (38 M€), Andrey Santos (12,5 M€) et Datro Fofana (12 M€), plus le prêt payant de João Felix (11 M€) et la signature vendredi de Noni Madueke pour 35 M€ - et de contrats de longue durée, tout est possible. Y compris la possibilité de mettre sur la table une somme irrefusable pour le club rhodanien. Quant au joueur, titulaire indiscutable de Laurent Blanc et joueur clé du onze lyonnais, un départ cet hiver n’est pas prévu dans son plan de carrière. Pour les supporters de l’OL, une chose est d’ores et déjà actée, ils n’ont pas fini de trembler jusqu’au 31 janvier…