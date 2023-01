Newcastle s’attaque à Malo Gusto

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a une formidable raison d’être heureux. Oui, une seule. Alors que l’équipe professionnelle est au fond du trou et traverse une crise profonde, les jeunes formés au club parviennent à tirer leur épingle du jeu. Rayan Cherki (19 ans) évolue à son meilleur niveau sous les ordres de Laurent Blanc pendant que Castello Lukeba (20 ans) et Malo Gusto (19 ans) confirment après une belle saison l’an dernier. Concernant le latéral droit, il a démarré cet exercice 2022-23 comme il a terminé le précédent, c’est-à-dire dans la peau d’un titulaire.

D’autant que son concurrent Léo Dubois a quitté le club l’été dernier pour rejoindre Galatasaray. Installé sur son côté droit, le natif de Décines poursuit donc son petit bonhomme de chemin, lui qui d’ailleurs pointe à la septième place au classement des meilleurs prospects nés en 2003 établi en août dernier par l’Observatoire du CIES. En décembre, cet institut a également placé le joueur made in OL en tête des latéraux droits offensifs les plus prometteurs en Europe. S’il est encore jeune et perfectible, Malo Gusto demeure un élément talentueux ayant de nombreuses qualités.

Newcastle est prêt à faire une belle offre

Des qualités qui ne sont pas passées inaperçues en Europe. Depuis l’été dernier, plusieurs écuries se sont penchées sur son cas. Mais par la voix de Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), les pensionnaires du Groupama Stadium ont toujours fermé la porte, eux qui ont souhaité faire de lui un titulaire et un membre fort du nouveau projet ADN OL. Cet hiver, l’international Espoirs (7 sélections, 1 but) est à nouveau l’objet de convoitises, d’autant qu’il évolue à un poste où les bons joueurs se font de plus en plus rares. Comme révélé sur notre site il y a quelques semaines, le Bayern Munich est très intéressé. Chelsea, Tottenham ou encore la Juventus sont aussi tombés sous le charme.

En Espagne, le FC Barcelone ou bien encore le Real Madrid ont été cités parmi les clubs ayant un œil sur lui. Concernant les Madrilènes, nous pouvons vous confirmer qu’ils le suivent. Mais toutes ces écuries vont devoir composer avec la concurrence de Newcastle. Les Magpies, qui ont déjà fait sauter la banque l’hiver dernier pour Bruno Guimarães, apprécient beaucoup son profil et sont prêts à faire une très grosse proposition au joueur ainsi qu’à Lyon. Un club où le nouveau propriétaire, John Textor, l’apprécie beaucoup par ailleurs. Un départ cet hiver ne semble donc pas dans les tuyaux nous assure-t-on du côté de l’OL. Cet été, la donne sera différente puisque Malo Gusto sera à un an de la fin de son contrat (juin 2024). Les Gones, qui espèrent au minimum 30 millions d’euros, s’attendent donc à être attaqués pour leur latéral droit.