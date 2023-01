Mercato : l’OL tente sa chance avec Hamari Traoré

La suite après cette publicité

Cet hiver, tous les clubs sont en quête de la perle rare. Celle qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs durant cette saison 2022-23. Mais pour les écuries souhaitant mettre la main sur un latéral droit, cette mission est tout sauf évidente. Tout d’abord, car les spécialistes à ce poste doivent posséder des qualités à la fois défensives et offensives tout en étant des couteaux-suisses capables d’évoluer dans divers systèmes. Ensuite, parce que les latéraux sont à la fois très recherchés mais peu nombreux à être sur le marché.

C’est notamment le cas du capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré (30 ans, 1 but et 1 assist en 22 apparitions cette saison). Que ce soit à Reims ou chez les Bretons, mais aussi en sélection du Mali, le footballeur né à Bamako a toujours fait l’unanimité partout où il est passé. Généreux dans l’effort et appliqué défensivement, cet élément doté d’une belle qualité de centre est un vrai atout sur le terrain comme dans un vestiaire, où sa personnalité bienveillante est appréciée. Pour toutes ces raisons, mais aussi car c’est un bon joueur de football, le Malien attire les regards.

Le FC Barcelone avait d’ailleurs plus que tâté le terrain l’été dernier. Cet hiver, à six mois de la fin de son contrat au Stade Rennais, d’autres écuries sont déjà venues frapper à sa porte. Il y a eu l’AS Roma. Plus récemment, c’est Fulham qui s’est positionné pour le latéral droit. Comme expliqué sur notre site, les Cottagers le veulent dès cet hiver et ils ont formulé une proposition comprise entre 3 et 4 millions d’euros. Courtisé à l’étranger, le footballeur né en 92 a vu un prétendant se manifester dans l’Hexagone. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais tente sa chance avec Hamari Traoré.

Des premiers échanges ont eu lieu à son sujet. Son profil expérimenté colle parfaitement à ce que Laurent Blanc souhaite comme il l’a expliqué à plusieurs reprises en conférence de presse. Le Président compte actuellement sur Saël Kumbedi (17 ans) et Malo Gusto (19 ans), que Lyon ne retiendra pas en cas de bonne offre. Comme révélé sur notre site cette semaine, Newcastle est prêt à formuler une belle offre au joueur formé à l’OL ainsi qu’à son club. D’autres grosses cylindrées, dont la Juventus et Tottenham, sont aussi sur le coup. En coulisses, les Gones préparent déjà la vie sans lui, eux qui se sont placés sur Hamari Traoré.