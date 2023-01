Mercato : Fulham fonce sur Hamari Traoré !

À 30 ans, Hamari Traoré arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine du Stade Rennais ne devrait pas poursuivre l’aventure en Bretagne où il a posé ses valises depuis 2017. Passé par le Paris FC puis Lierse en Belgique, le latéral droit a poursuivi sa progression au Stade de Reims avant de passer un cap en rejoignant les pensionnaires du Roazhon Park. Titulaire en puissance, il est un leader de cette équipe dirigée par Bruno Genesio. Ses qualités ne sont pas passées inaperçues en Europe également.

L’été dernier, le FC Barcelone est venu frapper à sa porte. Cette piste a été explorée très sérieusement puisque son profil plaisait à Xavi. Mais les Blaugranas ont finalement misé sur Hector Bellerin, libéré par Arsenal. Six mois plus tard, le Malien est encore et toujours concerné par le marché des transferts, lui qui sera libre dans six mois. Car une prolongation à Rennes n’est pas d’actualité. Questionné récemment par L’Equipe sur son joueur, le directeur sportif Florian Maurice a fait le point sur son cas.

Fulham entre dans la danse

«La situation n’a pas forcément changé depuis l’été. Il y a une stratégie de club que l’on doit mûrir. Pour l’instant, on reste sur notre position, après avoir échangé avec Hamari fin août (…) Pas de décision avant le printemps ? Non. Après, il faut voir comment on termine la saison, et notre stratégie avec des joueurs qui arrivent (Lorenz Assignon, à ce poste de latéral droit). C’est assez complexe, ce dossier Hamari. Lui est bien, top dans son état d’esprit.» Exemplaire, l’arrière-droit attire malgré tout les regards et attise les convoitises.

Comme expliqué récemment sur notre site, l’AS Roma, où José Mourinho l’apprécie, a tâté le terrain. Mais la Louve va devoir faire face à un sérieux concurrent. Selon une source proche du club anglais, Fulham fonce sur Hamari Traoré. Les Cottagers veulent le recruter dès cet hiver et ont formulé une proposition comprise entre 3 et 4 millions d’euros. Ce qui est une belle somme pour un élément en fin de contrat. De quoi certainement satisfaire le Stade Rennais, qui récupèrera des liquidités, et le joueur, qui pourrait découvrir la Premier League.