Stade Rennais : Hamari Traoré a les faveurs de l’AS Roma !

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Stade Rennais, Hamari Traoré (30 ans) ne devrait pas s’éterniser en Bretagne. D’ores et déjà libre de négocier avec le club qu’il souhaite lors de ce mercato hivernal, le Malien de 30 ans attise la convoitise. Pisté par l’ogre barcelonais l’été dernier, le latéral droit du club breton semble, en effet, se destiner vers un départ dans les prochaines semaines. Selon nos dernières informations, l’AS Roma est d’ailleurs sur les rangs.

Déterminé à l’idée de renforcer son couloir droit avec un profil expérimenté, le club italien, entraîné par José Mourinho, devrait donc rapidement accélérer pour s’offrir, librement, l’international malien aux 43 sélections (1 but). Interrogé au sujet de l’avenir de son protégé, Florian Maurice, le directeur sportif de l’actuel quatrième de Ligue 1, concédait, de son côté, que ce dossier n’était pas des plus simples.

Hamari Traoré prêt à découvrir la méthode Mourinho ?

«La situation n’a pas forcément changé depuis l’été. Il y a une stratégie de club que l’on doit mûrir. Pour l’instant, on reste sur notre position, après avoir échangé avec Hamari fin août. (…) Après, il faut voir comment on termine la saison, et notre stratégie avec des joueurs qui arrivent (Lorenz Assignon, à ce poste de latéral droit). C’est assez complexe, ce dossier Hamari. Lui est bien, top dans son état d’esprit».

Capitaine des Rouge et Noir, fort de 19 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison - pour une passe décisive - Hamari Traoré pourrait donc se laisser tenter par un nouveau challenge en Italie. Passé par le Paris FC puis la Belgique et le Lierse SK avant de rejoindre le Stade de Reims, celui qui porte la tunique rennaise depuis le mois de juillet 2017 reste une valeur sûre à son poste. Disposant également d’une expérience sur la scène européenne (6 matches de Ligue des Champions, 15 matches de Ligue Europa et 6 rencontres de Conference League), Traoré viendrait ainsi renforcer l’aile droite, qui plus est à l’heure où Rick Karsdorp n’est plus désiré au sein de la formation romaine.