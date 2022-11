L'OM et l'OL sont à la bagarre pour le déclassé Rick Karsdorp

L'affaire Rick Karsdorp a fait grand bruit en Italie et surtout à Rome. Après avoir pété un plomb contre le Napoli fin octobre, le défenseur a subi les foudres de son entraîneur quelques jours plus tard. José Mourinho l'accusait ni plus ni moins d'avoir trahi l'équipe. «Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. Je n'en ai pas aimé un et je l'ai dit.»

Ce jour-là, le Portugais n'a pas dévoilé l'identité du joueur mais évidemment, il y a eu fuite depuis. Le Néerlandais n'est plus le bienvenu à la Roma où il ne devrait plus rejouer d'ici l'ouverture du prochain mercato. Mourinho n'en veut plus et l'a bien fait savoir. D'après la presse sur place, Karsdorp a d'ores et déjà quitté l'Italie, en attendant que sa situation personnelle soit réglée. De retour chez lui aux Pays-Bas, il attend tout de même de savoir s'il sera convoqué ou non par son club pour effectuer une tournée au Japon.

L'OL et l'OM sont sur les rangs

D'après le Corriere dello Sport, une discussion doit avoir lieu dans les prochains jours entre la direction, Mourinho et le défenseur déclassé sur la suite des évènements. La finalité de ce rendez-vous ne fait pas de doute. Le joueur sera invité à partir dès cet hiver soit par le biais d'un transfert sec, soit à travers un prêt avec une obligation d'achat, selon le média italien, qui évoque même les premiers clubs à s'être signalé. La Juve, l'AC Milan et Bologne se sont penchés sur sa situation, tout comme l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

Dans son édition du jour, Il Tempo confirme les intérêts des deux clubs français. Les connexions avec l'OM sont d'ailleurs nombreuses depuis quelques mois (Pau Lopez, Cengiz Ünder, Jordan Veretout). Cette information arrange bien le club de Serie A, qui préférerait voir l'international Oranje (3 sélections) partir pour l'étranger plutôt que de renforcer un concurrent direct sur la scène nationale. Karsdorp fait lui d'un retour en Eredivisie sa priorité. L'ancien du Feyenoord a rejoint la Roma en 2017. Il a connu deux dernières saisons plutôt satisfaisantes en accrochant une place de titulaire, avant de rencontrer pas mal de déboires personnels et sportifs.