AS Rome : les explications de José Mourinho sur le cas Rick Karsdorp

Après son violent tacle médiatique à l'encontre de son joueur Rick Karsdorp, l'entraîneur portugais José Mourinho est revenu sur ses dernières déclarations et sur l'avenir du défenseur néerlandais de 27 ans, alors qu'il était absent sur la feuille du match contre le Torino : «J'ai décidé de ne pas faire appel à Karsdorp aujourd'hui et il sait pourquoi. C'est ma décision», a déclaré le Special One dimanche, suite au match nul (1-1) de son équipe contre les Piémontais. Les Giallorossi n'ont plus gagné en championnat depuis le 31 octobre face au Hellas Vérone.

«Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel. Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. Je n'en ai pas aimé un et je l'ai dit», tels étaient les mots de Mourinho en milieu de semaine après le nul face à Sassuolo. Le feuilleton pourrait bien prendre fin durant le mercato hivernal puisque Karsdorp aurait d'ores et déjà quitté Rome avec sa famille et son agent s'activerait en coulisses pour trouver un nouveau club, selon les informations de Fabrizio Romano.