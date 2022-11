AS Roma : les dessous du pétage de plomb de José Mourinho sur Rick Karsdorp

La suite après cette publicité

Mercredi soir, alors que l’AS Roma venait de concéder un match nul frustrant sur la pelouse de Sassuolo (1-1), José Mourinho a surpris tout le monde en se lâchant publiquement sur l’un de ses joueurs. « Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel. (…) Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. Je n'en ai pas aimé un et je l'ai dit. »

S’il n’a pas voulu le nommer devant les médias, le coach de la Roma parlait bien du latéral hollandais Rick Karsdorp. Une sortie remarquée qui ne remettra pas en cause l’autorité du Portugais vis-à-vis de son équipe. Mourinho sait qu’il a le soutien de son vestiaire. Les joueurs ne sont pas spécialement contre Karsdorp, mais ils aiment le management musclé de leur entraîneur. Mais pourquoi le Lusitanien a-t-il explosé de la sorte ? Dans son édition du jour, Il Corriere dello Sport nous apprend que ce coup de sang est sûrement la conséquence d’une accumulation de tensions entre les deux hommes.

Karsdorp, une forte tête

Le Special One a dégoupillé pour plusieurs raisons : Karsdorp, qui a remplacé Celik, a mis un temps fou à se préparer avant d’entrer en jeu. Et quand il a foulé la pelouse du Mapei Stadium, il l’a fait en marchant de manière désinvolte. Visiblement, le Batave n’a pas apprécié le fait de démarrer la rencontre sur le banc. Ensuite, son attitude détachée sur l’ouverture du score de Tammy Abraham et celle passive sur le but égalisateur de Pinamonti ont rendu fou le coach portugais.

Toutefois, le journal nous apprend que les tensions entre le Hollandais et Mourinho ne datent pas de ce match. Lors du derby contre la Lazio, Karsdorp n’a pas apprécié d’être remplacé à l’heure de jeu. Le joueur a ensuite fait une remarque à Mourihno avant de filer au vestiaire en courant. Quelques minutes plus tard, un membre du staff giallorosso l’a fait revenir et s’asseoir sur le banc. Enfin, alors qu’il était un titulaire habituel de Mourinho, Karsdorp avait reçu un avertissement du Special One en début de saison : « si Karsdorp joue mal, salut mon pote, j’ai Celik ».

De quoi installer de bonnes bases pour une relation conflictuelle qui va devenir un véritable casse-tête pour la direction romaine. En effet, malgré le désir de Mourinho de se débarrasser de son défenseur dès cet hiver, le directeur sportif Tiago Pinto aura du pain sur la planche. Karsdorp a un contrat jusqu’en 2025 rémunéré à hauteur de 2,2 M€ par an. Difficile donc de le transférer. Et aujourd’hui, seul un prêt aux Pays-Bas est annoncé comme une solution de dernier recours (Karsdorp avait déjà été prêté à Feyenoord en 2019/2020).