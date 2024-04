Rio Ferdinand prend la défense de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino traverse une première saison très difficile à Stamford Bridge. Neuvièmes de Premier League, les Blues sont encore loin d’une qualification européenne. Après le désastre face à Arsenal hier soir (5-0), il était difficile de trouver des défenseurs du manager de Chelsea. Pourtant, Rio Ferdinand s’est porté comme bouclier de l’entraîneur argentin. À la fin du match, l’ancien défenseur de Manchester United a plaidé en faveur de Pochettino, demandant du temps pour l’ancien entraîneur des Spurs : « je pense que ce serait vraiment injuste [si Pochettino était limogé], étant donné qu’ils ont investi et recruté tous ces jeunes talents.»

La suite après cette publicité

« Le potentiel qu’ils ont sous le toit est phénoménal. Ils ont une académie fantastique qui fonctionne très bien et ensuite avoir fait venir Mauricio et lui donner juste une saison, intégrer tout cela en même temps et toujours obtenir des résultats en même temps, s’attendre à ce qu’il attend presque des miracles, je pense qu’il [Boehly] doit lui donner du temps. Il a besoin de temps pour mettre en œuvre toutes ces choses, pas seulement les tactiques, mais aussi la culture et tout le reste, et avec autant de nouveaux joueurs, on ne peut pas s’attendre à ce que ces choses soient réalisées du jour au lendemain », a-t-il poursuivi au micro de TNT Sports.