Accord Chelsea-OL pour le transfert de Malo Gusto !

À 19 ans, Malo Gusto n’a pas hésité bien longtemps quand l’opportunité s’est présentée. Embarqué dans une nouvelle saison galère avec l’Olympique Lyonnais, le jeune latéral droit a rapidement dit oui quand les Blues sont venus frapper à sa porte. Outre la possibilité de rejoindre un grand d’Europe, le Français sait qu’il a l’opportunité de jouer en raison de la blessure de Reece James. Mais encore fallait-il convaincre l’OL de lâcher son joueur.

Sur le papier, Chelsea avait plusieurs atouts. En plus de la volonté du joueur de les rejoindre, les Londoniens savaient que Gusto n’avait pas discuté de prolongation pour un contrat s’achevant en 2024. Le temps était donc leur meilleur allié. Les champions d’Europe 2021 sont alors passés à l’action avec des offres de plus en plus fortes. Nous vous révélions d’ailleurs que la dernière oscillerait entre 30 et 40 M€. De son côté, l’OL ne se montrait finalement pas fermé à une vente, mais cherchait à récupérer son joueur en prêt pour terminer la saison.

Gusto file en prêt à l’OL

Cet après-midi, Laurent Blanc annonçait pourtant en conférence de presse qu’il avait reçu l’assurance de ses dirigeants que Rayan Cherki et Malo Gusto allaient rester à Lyon jusqu’à la fin de la saison. « Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s’ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête, il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d’autorité. J’ai eu des garanties, mes dirigeants m’ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon. »

Eh bien, si l’on joue sur les mots, les dirigeants lyonnais ont tenu parole. RMC Sport et L’Équipe annoncent en chœur que Chelsea et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur français. Les modalités financières n’ont pas filtré, mais les deux médias assurent que Gusto sera immédiatement prêté aux Gones jusqu’à la fin de la saison.