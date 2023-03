Jérome Rothen donne le nom de l’entraineur parfait pour le PSG

La suite après cette publicité

Le PSG va mal. Même s’il se dirige vers un nouveau titre de champion de France, le club de la capitale s’est une nouvelle fois heurté à son incapacité à se sublimer en Ligue des Champions. Eliminé dès les 8es de finale par le Bayern Munich, le leader de L1 risque de changer pas mal de choses cet été, une fois de plus. L’avenir de Christophe Galtier s’écrit en pointillé, surtout après cette nouvelle défaite à la maison contre Rennes (2-0). Pour Jérôme Rothen, l’entraîneur idéal pour Paris ne serait autre que José Mourinho. Selon l’ancien milieu gauche, le Portugais possède toutes les qualités nécessaires pour faire passer un cap au club et le ménage dans le vestiaire.

«Je ne milite pas pour le départ de Christophe Galtier, mais si c’est le choix décidé par les dirigeants parisiens, il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho. Un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné, qui a beaucoup de vécu, qui sera respecté par tous les joueurs du vestiaire, qui saura faire régner une certaine discipline, recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes… Il n’hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités. (…) Et surtout c’est un putain de passionné. Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là» assure le consultant dans son émission sur les ondes de RMC ce mardi.

À lire

LdC : l’anecdote hallucinante sur l’après-match de Real Madrid-PSG