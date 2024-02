OM : premier contrat professionnel pour Gaël Lafont

L’Olympique de Marseille a annoncé, ce vendredi, la signature du premier contrat professionnel de Gaël Lafont. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain français poursuit donc son ascension dans la cité phocéenne. Par le biais d’un communiqué, le club marseillais a officialisé la nouvelle. «Gaël Lafont a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille».

La suite après cette publicité

«Passé par le Burel FC avant de rejoindre notre club durant la saison 2016-17 dans le cadre du programme du OM Next Generation, Gaël Lafont, né à Aix-en-Provence le 7 juin 2006, a remporté le Championnat National U17 la saison passée sous le maillot olympien. Cette saison, il évolue avec nos équipes N3 et U19 National, qui est en tête du groupe D et toujours en lice en Coupe Gambardella. Gaël Lafont est le premier joueur issu du programme OM Next Generation à signer un contrat professionnel avec l’OM».