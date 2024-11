PSG - Toulouse : Matvey Safonov relativise sur sa bonne prestation

De nouveau titularisé dans les buts du PSG ce vendredi soir face à Toulouse, Matvey Safonov était attendu au tournant en raison de sa concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Et face à un TFC docile et peu dangereux, l’ancien de Krasnodar a été précieux sur les moindres interventions qu’il a eu à réaliser. En fin de match, il s’est même fendu d’une double parade décisive. Pour autant, l’intéressé n’a pas tenu à se couvrir de louanges à l’issue de la rencontre au micro de DAZN :

«Je pense que tous nos matches sont assez similaires. On se partage des matches avec Gigi et on n’a que quelques occasions de faire de bonnes choses et de se mettre en avant. Il faut que l’on se crée plus d’occasions que nos adversaires. Avec Donnarumma ? C’est une situation normale. On le prépare ce genre de situation. Peut-être qu’au stade, ça a l’air difficile mais c’était facile pour moi. Oui, c’était pas mal. On a une situation normale. On travaille ensemble et on progresse ensemble.»