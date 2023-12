Bundesliga : Cologne sort de la zone rouge et y envoie Darmstadt

Le jeu des chaises musicales. Tous les deux malades depuis le début de saison et à la recherche d’un succès depuis plus d’un mois, Cologne et Darmstadt s’affrontaient ce vendredi soir à l’occasion de la 13e journée de Bundesliga.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Cologne 9 13 -14 2 3 8 10 24 16 Darmstadt 9 13 -19 2 3 8 15 34

Une rencontre équilibrée mais qui a finalement accouché sur un succès des Rouge et blanc (1-0) pour la première fois depuis 6 matches en championnat. Grâce à son but inscrit à l’heure de jeu, David Selke a permis à son club de sortir de la zone rouge (15e) au préjudice de son adversaire du soir, Darmstadt, qui récupère la 16e place de Bundesliga.