Le Stade Rennais dévoile son nouveau maillot domicile 2022-2023

Après l'AS Monaco, c'est au tour du Stade Rennais de dévoiler son maillot domicile pour la saison 2022-2023. Il s'agit de la seizième année de collaboration avec l'équipementier PUMA.

Finir la saison en beauté. Bien que battu par Nantes en milieu de semaine, le Stade Rennais espère décrocher une place sur le podium de Ligue 1 cette saison. Une place européenne tend les bras au club breton.

En attendant de découvrir son classement final, le club dirigé par la famille Pinault a pu révéler son futur maillot domicile, une nouvelle fois conçu par l'équipementier PUMA. Cela fait désormais 16 années consécutives que le marque allemande prend en charge la fabrication du maillot rennais.

Une bande noire réinterprétée

«Pour célébrer cette relation historique avec le club rennais, PUMA a tenu à mettre en avant la culture football à travers ce nouveau maillot qui s’inscrit entre Histoire et modernité. Le maillot domicile 2022-2023 reprend les couleurs traditionnelles du club breton et réinterprète l’historique bande noire, connue des supporters rennais. L'intégration des Hermines sur le maillot donne du relief à la nouvelle tenue et vient célébrer l’attachement du club à sa région », peut-on lire sur le communiqué publié par PUMA.

Outre les couleurs traditionnelles, ce maillot présente quelques nouveautés. Avec la technologie ULTRAWEAVE. «Une technologie de vêtement de performance la plus légère jamais conçue, pour offrir le maillot de football le plus rapide du monde. Créé après des années de tests d'usure rigoureux réalisés avec les athlètes PUMA, ULTRAWEAVE est un tissu ultra-léger conçu pour optimiser les performances.»