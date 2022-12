Coupe du Monde 2022, Argentine-Croatie : les Brésiliens sont dégoûtés...

La suite après cette publicité

Les supporters argentins n’ont pas manqué cette occasion en or. Le rival brésilien a beau compter cinq étoiles sur son maillot, impossible de ne pas le chambrer quand l’Albiceleste a l’occasion de refaire une partie de son retard en se qualifiant pour une finale de Coupe du Monde. Les fans argentins ont pu vivre cette sensation en 2014, au Brésil, mêle s’ils ont échoué face à l’Allemagne. Dimanche prochain, ils espèrent avoir plus de réussite à Doha. Dans le camp adverse, on pouvait s’attendre à une vague de « seum » de la part des Brésiliens, notamment après le penalty accordé aux Argentins en première période. À tort. Ce matin, l’ensemble des médias locaux ont rendu un vibrant hommage à Lionel Messi et sa bande. La Pulga et ses records ont été largement mis en avant, même si de gros regrets sont perceptibles. En effet, si les Brésiliens ont le « seum », c’est surtout contre Tite et la sélection auriverde.

En clair, vu les prestations sans grand relief des Croates hier et en quart de finale, les inconditionnels de la Seleção se demandent toujours comment leur équipe a fait pour se faire éliminer. À commencer par l’ancien joueur de l’OL et du LOSC, Michel Bastos. « C’est contre cette équipe qu’on a perdu ? Je pense que les 30 premières minutes de la Croatie ont été meilleures que ce qu'elle a démontré contre le Brésil. Ils ont réussi à avoir la possession, mais n’ont pas réussi à casser la ligne dans les derniers mètres. Et après 30 minutes, comme l'Argentine est une équipe de qualité, elle a trouvé un espace et a obtenu un penalty. Avec le premier but et avec la qualité qu'ils ont, ils ont réussi à mettre un 3-0. Maintenant, nous les Brésiliens, nous nous demandons : « est-ce contre cette équipe que nous avons perdu ? », « Qu’avons-nous raté ? » Mais ça fait partie du jeu. Félicitations à nos amis argentins », a-t-il déclaré sur Globoesporte.

L’Argentine fait envie

Consultant phare brésilien, Galvão Bueno s’est lui aussi lâché sur ses réseaux sociaux. « L’Argentine a montré comment l'équipe brésilienne aurait dû jouer. C'est ce qui m'a le plus dérangé. Les Argentins se sont battus pour chaque mètre. Messi était un géant ! Le collectif argentin a été meilleur, mais il (Messi) a déséquilibré l’adversaire tout au long du match. Ce qui me vient à l'esprit ? Que le Brésil aurait dû faire la même chose. Il ne s'agit pas seulement de prendre un but à 4 minutes de la fin. C'est la façon dont l'Argentine a dominé. Ils ont gagné 3-0 et ça aurait pu faire plus ! Je m'attendais à ce que le Brésil fasse cela. Et j'ai vu l'Argentine le faire aujourd'hui (hier). L'Argentine arrive pour jouer son troisième titre de champion et c’est mérité. » Journaliste pour le média UOL, Mauro Cezar a lui aussi attaqué la Seleção qui n’aurait, selon lui, pas forcément fait mieux si elle avait joué contre l’Argentine. « Scaloni a également très bien réussi, en termes de proposition très spécifique pour ce match. En d'autres termes, l'Argentine était meilleure que le Brésil dans tous les sens, en plus d'avoir Messi, qui ne peut être comparé à aucun être humain qui a joué au football depuis des décennies. »

Enfin, il y a les déçus qui se disent que ce n’est finalement pas plus mal que la Canarinha ne se soit pas qualifiée pour affronter l’ennemi historique en demi-finale. Huit ans après le match historique face à l’Allemagne, beaucoup n’auraient pas accepté de revivre une humiliation en mondovision. « En fait, Tite a été un génie en « offrant » la qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde à la Croatie. Après tout, mes amis, vous imaginez ce qu’on aurait pris face à nos « frères » en demi-finale de la Coupe du Monde ? Ça aurait été historique et encore plus humiliant ! Et je dis cela parce que la Croatie, qui a été au niveau de notre équipe en quart de finale, a été ridiculisée par Messi et compagnie. Pendant une grande partie de la première période, les Argentins ont confié la possession du ballon aux Croates, qui ne savaient pas qu'en faire », a déclaré Milton Neves, consultant pour UOL. Décidément, cette Coupe du Monde 2022 laissera un goût bien plus amer aux Brésiliens que l’échec en Russie quatre ans plus tôt.