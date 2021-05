Lens-Lille : la réaction à chaud de José Fonte

En ouverture de la 36ème journée de cette Ligue 1 au finish excitant, Lille a conforté sa place de leader en allant chercher les trois points au stade Bollaert lors du derby du nord contre le Racing Club de Lens (3-0), notamment grâce à un doublé de l'attaquant turc Burak Yilmaz. Présent au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final, José Fonte, le capitaine des Dogues, a voulu garder tout son groupe focalisé sur l'objectif final : le titre de champion de France.

« Avant ce match, le coach (Christophe Galtier) et les joueurs les plus expérimentés, on a beaucoup parlé d’avoir la tête froide mais de garder le cœur chaud. Tout le monde a compris le message, je crois. On a maitrisé notre plan de jeu, on a cherché la profondeur on a travaillé sur ça à l’entrainement. On est content de l’attitude, de la concentration. Il nous reste 2 matchs à gagner, c’est pas fini, on est content pour les supporters parce qu’on connait l’importante de ce match pour eux. Le match de la semaine prochaine, c’est le plus important de la saison. Il faut bien se préparer, pas prendre de risque avec le coronavirus, il faut tout faire pour aller chercher cet objectif, après tout le travail de cette saison, il faut tout faire pour gagner ce titre. » Le message est clair.