Lazio : Igor Tudor veut piller l’OM !

Au boulot ! Le mot d’ordre ne surprendra pas les Marseillais qui ont découvert l’exigence d’Igor Tudor durant la saison précédente. C’est désormais aux joueurs de la Lazio Rome de l’entendre, puisque le Croate a été nommé sur le banc pour succéder à Maurizio Sarri. Seulement 9e de Serie A, après avoir obtenu la deuxième place l’année passée, le club romain doit se reprendre en main, et avec Tudor aux manettes, cela ne devrait pas faire un pli.

Il retrouvera sur place un joueur avec qui cela ne s’est pas toujours bien passé, Mattéo Guendouzi, même si le joueur français avait su séduire Tudor grâce à son engagement et à sa polyvalence. Marqué par son passage à l’OM, le coach croate compte bien s’appuyer dessus pour garnir son équipe. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport ce mercredi, il cible deux joueurs de l’OM pour le mercato estival.

Igor Tudor veut se rabibocher avec Mattéo Guendouzi

Rongier et Mbemba, deux objectifs de la Lazio de Tudor

Il s’agit de Valentin Rongier et Chancel Mbemba, deux hommes de base de son OM. Le premier avait reconnu, au moment du départ du Croate, tout le bien qu’il en pensait. « J’ai rarement connu un coach avec autant d’implication. Il a été droit, il a amené de la rigueur dans ce club et il a gardé sa ligne de conduite (…) Sa façon de jouer demande beaucoup d’énergie physique et mentale. Le plaisir on le prend dans la victoire. Oui, ça a été dur, mais on a gagné beaucoup de matches et le plaisir était là ».

Le second, Chancel Mbemba, a parfois connu des moments de tension avec Tudor, et avait même perdu sa place durant une partie de la saison. Mais il avait malgré tout fini avec 32 titularisations en Ligue 1. Et est donc dans le viseur de la Lazio, à bientôt un an de la fin de son contrat. Reste à savoir combien la Lazio serait prête à investir pour ces deux joueurs. Valentin Rongier, qui va bientôt faire son retour de blessure, est lié jusqu’en 2026 avec l’OM, dont il est le capitaine.