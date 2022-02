Ligue 1 : Monaco bute sur Lorient et manque l'occasion de se rapprocher du podium

À l'heure où le poulet, mélangé aux odeurs de frites, sort du four et où les noctambules, à l'haleine acide, ouvrent difficilement les yeux, la 24ème journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche à 13 heures, avec une affiche prometteuse entre l'AS Monaco (7e, 36 pts) et le FC Lorient (17e, 20 pts). Qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de France en battant Amiens (2-0), les Monégasques espéraient par ailleurs enchaîner un troisième succès de rang en championnat, eux qui restaient sur cinq victoires lors des huit derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites). Dynamique bien différente en revanche pour les Merlus, battus lors des sept dernières rencontres dans l'élite à l'extérieur et orphelins de la moindre victoire lors de leurs 27 derniers déplacements en L1 (11 nuls, 16 défaites). Vainqueur surprise du RC Lens le week-end dernier, le FCL pouvait malgré tout se donner de l'air vis à vis de la zone rouge en cas de succès. Pour cette rencontre, Philippe Clément, privé de Badiashile, Diatta, Boadu, Fabregas et Majecki mais fort d'un costume soigné et repassé, procédait ainsi à sept changements et optait pour un 4-1-4-1 où Vanderson, recrue hivernale monégasque, débutait à droite et avait pour mission de soutenir Ben Yedder, titulaire en pointe.

De son côté, Christophe Pelissier, parfaitement rasé, alignait quant à lui un 4-3-3 avec Moffi et Laurienté en soutien de Soumano, buteur contre les Sang et Or et présent sur le front de l'attaque lorientaise. Positif au Covid, Jenz laissait quant à lui sa place à Pétrot en défense centrale. Sous le soleil réconfortant du Stade Louis II, le club du Rocher se montrait d'ailleurs rapidement dangereux sur le but lorientais. Sur un centre de Volland, Vanderson voyait ainsi sa tête flirter avec la base du montant droit de Dreyer (4e). Dominateurs dans les premiers instants, les Asémistes se signalaient encore par l'intermédiaire de Vanderson, à la réception d'un centre de Ben Yedder mais le cuir filait une nouvelle fois à côté de la cage lorientaise (14e). Maître dans les grandes largeurs de la possession, l'AS Monaco insistait. Très actif, Vanderson trouvait cette fois-ci Jean Lucas mais la frappe croisée de l'ancien Lyonnais manquait elle aussi de précision (22e). Peu inspirés offensivement et acculés aux abords de leur surface, les Merlus subissaient et Ben Yedder profitait d'une tentative contrée de Sidibé pour prendre sa chance mais cette dernière passait également légèrement à côté du cadre lorientais (28e).

L'AS Monaco bute sur la défense lorientaise !

Imprécis dans les 30 derniers mètres, les Monégasques devaient ainsi attendre la demi-heure de jeu pour cadrer une première frappe. L'œuvre de Vanderson bien trouvé par Sidibé mais qui butait sur un Dreyer vigilant (34e). Déterminé à prendre les devants, le club de la Principauté poursuivait son travail de sape sur la muraille défensive des Merlus. Trouvé en plein cœur de la surface après une magnifique percée de Jean Lucas, Diop armait cependant une frappe enroulée trop tendre pour prendre à défaut le dernier rempart du FCL, expérimenté de 32 printemps (40e). Entreprenants mais en manque de réalisme offensif (2 tirs cadrés sur 8 tentatives), les Asémistes étaient ainsi tenus en échec à la pause. Toujours aussi dominateurs au retour des vestiaires, les Monégasques ne parvenaient cependant pas à déborder le bloc lorientais, appliqué et sérieux défensivement. Motivé par l'idée de s'emparer provisoirement de la quatrième place du championnat, Philippe Clément procédait alors à plusieurs changements avec les entrées combinées de Golovine, Martins et Aguilar.

Couloir droit entièrement remodelé, l'ASM repartait alors à l'attaque et se créait une énorme occasion. Sur corner, Jean Lucas profitait de la déviation de Laporte pour armer une reprise de volée mais Dreyer détournait une nouvelle fois d'une magnifique manchette (58e). Bien moins séduisant en seconde période, le club du Rocher multipliait les imprécisions techniques et ne parvenait plus vraiment à inquiéter l'arrière-garde lorientaise. Il fallait finalement attendre la fin de rencontre pour voir une nouvelle occasion franche pour les locaux mais Ben Yedder, de la tête, se heurtait encore au pied d'un Dreyer impérial (82e). Avec ce score nul et vierge, l'AS Monaco, sixième, ne profite pas de la défaite de son voisin azuréen face à l'OL et reste à distance du podium. De son côté, le FC Lorient met ainsi fin à sa série noire de sept défaites à l'extérieur en L1 mais reste malgré tout englué à une dangereuse 17ème place, et ce avant les rencontres de ses principaux concurrents (Bordeaux, Metz, Saint-Etienne) dans la course au maintien.

