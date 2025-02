Cette stat où le PSG met l’Europe à l’amende !

Plus que jamais dominateur en Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne laisse que des miettes à ses concurrents, prenant chaque match avec la concentration et le sérieux d’une rencontre de Ligue des Champions. Et ça se ressent dans les chiffres. Après bientôt six mois de compétition, les hommes de Luis Enrique sont la dernière équipe européenne du top 5 à être encore invaincu en championnat.

Ils devancent notamment la Juventus, le Bayern Munich, Leverkusen, l’Inter Milan et Liverpool, qui ont tous les cinq perdus une seule rencontre. Une domination sans partage qui ne s’illustre pas sur la scène européenne, où le PSG a déjà concédé trois défaites contre l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Arsenal.