Vidéo : l'incroyable raté de Timo Werner régale la toile

La suite après cette publicité

Chelsea affrontait le Real Madrid ce mardi soir et malgré de nombreuses occasions, les Blues n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur l'équipe de Zinedine Zidane (1-1). La faute notamment au manque cruel d'efficacité de son buteur Timo Werner. L'international allemand a notamment manqué une très nette occasion de but, face à Thibaut Courtois, pour le plus grand bonheur de la twittosphère.