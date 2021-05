Carlo Ancelotti espère que le LOSC va remporter la Ligue 1

Ancien entraîneur du PSG entre 2011 et 2013, Carlo Ancelotti regarde encore d'un œil la Ligue 1. À Canal Plus, il reconnaît même qu'il aimerait voir le LOSC être sacré champion de France devant son ancien club. Il estime que ça serait une chance pour le football et serait très heureux pour Galtier.

«Je suis content que mon ami Christophe Galtier puisse gagner la Ligue 1. Pour lui, pour Lille, pour le championnat français, ça peut être une chose fantastique. Je sais que les supporters du PSG ne seraient probablement pas très contents, mais si Lille gagne la Ligue 1 ce sera très bon pour le foot.» Voilà qui est dit.