Serie A : Empoli arrache le nul à Vérone

Dans le cadre de la 37e journée de Serie A, le Hellas Vérone, dix-huitième et en grand danger, accueillait, Empoli, quatorzième et d’ores et déjà sauvé. Au Marc’Antonio Bentegodi, aucune des deux formation ne parvenaient à se départager. Il fallait finalement attendre le retour des vestiaires pour voir cette rencontre se décanter.

Peu après l’heure de jeu, le nouvel entrant Adolfo Gaich trouvait la faille et permettait aux Gialloblu de prendre les devants (1-0, 61e). Si les locaux filaient vers une précieuse victoire, Petar Stojanovic égalisait finalement au bout du temps additionnel (1-1, 90+6e). Avec ce résultat, le Hellas Vérone reste 18e, à égalité de points avec La Spezia avant l’ultime journée. Empoli stagne à la 14e place.

