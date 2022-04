Le BvB n'incluera pas de clause libératoire pour Karim Adeyemi

Le cas Erling Haaland et sa fameuse clause de départ à 75 M€ est dans toutes les têtes au Borussia Dortmund. Il faudra également remplacer le Norvégien, promis aux plus grands clubs d'Europe. Karim Adeyemi est très bien parti pour être son successeur. Le jeune Allemand est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le RB Salzbourg et devrait faire l'objet d'un transfert autour des 30 M€. A la différence d'Haaland, le BvB estime qu'il est préférable de ne pas inclure de clause libératoire dans le contrat d'Adayemi pour ne pas se retrouver coincer, comme c'est un peu le cas actuellement.

«S'il vient, nous essaierons de le faire sans clause de sortie», affirme Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia sur une radio locale, assurant au passage que le joueur de 20 ans était très motivé à l'idée de rejoindre le club. J«e pense que le joueur a plus ou moins donné le sentiment qu'il voulait aller au BVB. Nous devons gérer cela d'une manière ou d'une autre.» Un contrat de 5 ans a été proposé à Adeyemi.