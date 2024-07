Nuno Tavares convoité par la Lazio

Prêté à Nottingham Forest par Arsenal, Nuno Tavares n’a disputé que 696 minutes avec les Reds. Indésirable chez les Gunners, le latéral gauche va sans doute quitter le club londonien cet été. Et, d’après les informations de Sky Italia, il pourrait rejoindre la Lazio. En quête de renfort pour sa défense, les Biancocelesti souhaiteraient s’attacher les services du Portugais. Un rendez-vous entre ses agents et les dirigeants du club romain devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Arsenal demanderait entre huit et dix millions d’euros pour le laisser partir, ainsi qu’un pourcentage important en cas de future revente.

La suite après cette publicité

À 24 ans, Nuno Tavares peine à s’imposer depuis son départ du Benfica, en 2021. Depuis son arrivée à Arsenal, il n’a disputé que 28 rencontres. Par la suite, il a été prêté à l’Olympique de Marseille (2022-2023), puis à Forest (2023-2024).