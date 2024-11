François Letexier lâche ses vérités sur la VAR

François Letexier fait l’apologie de la VAR. L’officiel breton s’est exprimé dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport et a milité pour son maintien, alors que cette dernière est fortement contestée. «Pour nous, c’est un outil utile. Philosophiquement, cela n’a pas changé notre façon d’arbitrer, car même avant l’introduction du VAR, nous avons toujours fait de notre mieux pour bien diriger un match et prendre les bonnes décisions, mais si nous nous sommes trompés sur le terrain, cela restait. Savez-vous combien de mauvaises nuits j’ai passées à penser aux mauvaises décisions que j’avais prises ? Je préfère que le score final ne soit pas affecté négativement par mon erreur plutôt que de commettre une erreur », a assuré l’arbitre de 35 ans.

«Sans VAR, les erreurs étaient plus fréquentes. Paradoxalement, cependant, la tolérance des gens était plus élevée avant qu’aujourd’hui. En fait, maintenant, la tolérance est trop faible, presque nulle, car on pense que le VAR peut éliminer complètement les erreurs. Malheureusement, ce n’est pas possible», a cependant reconnu François Letexier. Une prise de parole forte de la part de l’arbitre de la finale du dernier Euro entre l’Espagne et l’Angleterre.