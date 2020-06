La Real Sociedad espère conserver Martin Ødegaard

Cette saison, Martin Ødegaard (21 ans) confirme une nouvelle fois les nombreux espoirs qui sont placés sur lui. Du côté de la Real Sociedad, le milieu de terrain offensif a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives en 28 matches TTC. Des statistiques qui doivent donner le sourire au Real Madrid, club auquel il appartient. La Real Sociedad compte néanmoins continuer l'aventure avec l'espoir norvégien. Le président Jokin Aperribay l'a fait savoir à Marca.

Le patron du club basque espère que le club merengue acceptera un transfert d'Ødegaard. Il ne se fait néanmoins pas beaucoup d'illusions. « Nous espérons vivement qu'il continuera avec nous, mais nous ne pouvons pas non plus mettre un bandeau sur les yeux », a-t-il rapporté. Une autre possibilité se présente à la Real Sociedad, et celle-ci a plus de chance d'aboutir. Celle d'obtenir un nouveau prêt du Norvégien puisqu'il a dans son contrat une option pour prolonger son prêt d'une saison.