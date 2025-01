Nainggolan, Promes, Marquez, Adriano : ces 10 footballeurs qui ont sombré dans des affaires de trafic de drogues

Radja Nainggolan

Tout juste arrêté par la police belge ce lundi, Radja Nainggolan (36 ans) est dans la tourmente. Le milieu de terrain passé par l’AS Roma, l’Inter Milan ou encore Antwerp venait d’ailleurs de signer dans un nouveau club sur ces derniers jours. Lancé vendredi par Lokeren contre Lierse (1-1), il avait d’ailleurs brillé en marquant un but pour arracher l’égalisation. Le parquet de Bruxelles a annoncé son arrestation et le procureur Julien Moinil a donné les premiers détails dans cette affaire : «l’enquête porte sur des faits présumés d’importation de cocaïne d’Amérique du Sud vers l’Europe, via le port d’Anvers, et sa redistribution en Belgique. Dans le cadre d’un dossier de la section criminalité organisée du parquet de Bruxelles, confié à un juge d’instruction bruxellois, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a effectué 30 perquisitions le lundi matin 27 janvier 2025, principalement dans la province d’Anvers et à Bruxelles, mais aussi dans la périphérie bruxelloise. Les interrogatoires étant en cours, et dans le respect du principe de présomption d’innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade.» Reste désormais à savoir le degré d’implication du Ninja dans ce trafic de drogues.

Quincy Promes

Sur le banc des accusés, on compte également Quincy Promes. Également recherché par la police néerlandaise pour avoir poignardé son cousin, l’ancien ailier de Séville, de l’Ajax Amsterdam et du Spartak Moscou est également un baron de la drogue. Agissant sous le surnom de Fantasma, Quincy Promes est impliqué dans l’envoi de deux lots de 1350 kilos de cocaïne dans le port d’Anvers. Le joueur de désormais 33 ans a été condamné à six ans de prison par la justice néerlandaise pour trafic de drogue à l’internationale. Sous le camp d’un mandat d’arrêt international, mais profitant du fait que la Russie ait refusé la demande d’extradition de la justice néerlandaise, Quincy Promes s’en est plutôt bien sortir. Du moins jusqu’en février 2024 où il a commis un accident de la route et a fui les lieux du côté de Dubaï. Arrêté par la police émiratie, il a été incarcéré avant d’être assez rapidement relâché. Interdit de quitter le territoire, il a rejoint le club de Dubai United en deuxième division émiratie.

Ronnie Stam

Ancien joueur du NAC Breda, de Twente, Wigan ou encore le Standard de Liège, Ronnie Stam n’a pas fait une carrière XXL même s’il a eu de belles expériences en Eredvisie et en Premier League. Âgé de 44 ans, il a arrêté avec ses parents et des membres de sa famille pour trafic de cocaïne. Deux tonnes de drogues (2 217 kilos) auraient été saisies ainsi que de 100 000 euros en espèces. En détention, il ne sera pas libéré avant son jugement pour éviter qu’il quitte le territoire néerlandais pour rejoindre un lieu dont son extradition ne sera pas possible.

Jay Emmanuel-Thomas

Pas le plus connu, l’attaquant anglais de 34 ans a notamment été formé à Arsenal (6 apparitions) avant de surtout se distinguer à Ipswich Town et Bristol City en Championship et League One. Après une pige en Thaïlande et une fin de carrière en Écosse, où il portait le maillot du club de deuxième division de Morton, Jay Emmanuel-Thomas a été arrêté en septembre dernier alors qu’il avait 60 kilos de cannabis dans ses valises, soit une valeur de 700 000 euros. Arrêté pour contrebande, il a été mis à pied par son club et reste en attente de jugement.

Diego Leon Osorio

International colombien dans les années 1990 où il aura fait la fierté de l’Atlético Nacional, Diego Leon Osorio (54 ans) a multiplié les arrestations pour trafic de drogues. Il avait été arrêté en Floride en août 2002 pour la première fois pour possession de cocaïne (40 kilos). Le problème c’est qu’il a récidivé à trois nouvelles reprises. En 2010 dans le département d’Antioquia, en 2016 à Bogota avant de prendre un vol de Madrid avec un kilo de cocaïne et en 2023 à l’aéroport de Rionegro avec 1,8 kg de cocaïne où il allait de nouveau prendre un vol pour Madrid. La drogue était cachée dans ses paires de basket.

Sergio "Koke" Contreras

Rien à voir avec le capitaine de l’Atlético de Madrid, Sergio Contreras Pardo dit Koke a connu une carrière moins rayonnante. Révélé à Malaga puis passé à l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2006 où il a eu un rendement décevant, l’attaquant espagnol de 41 ans se sera surtout amusé en Grèce à l’Aris Salonique avant de multiplier les expériences exotiques comme l’Azerbaïdjan, la Bolivie et l’Inde où il a terminé sa carrière en 2015 à NorthEast United. Arrêté en novembre 2019 après la saisie de 1000 kilos de Haschich et de grosses sommes d’argent, Koke aura passé un an et demi en prison. Libéré sous caution en juillet 2021, il a finalement été condamné ainsi que son frère en mai 2023 à six ans de prison alors qu’il risquait 16 années d’incarcération à la base.

Adriano

Dans le viseur de la justice brésilienne en 2014 pour un rôle dans une affaire de trafic de drogue, il a d’ailleurs été arrêté par la police de son pays. Finalement blanchi pour l’irrégularité des preuves, Adriano a néanmoins été lié pendant de nombreuses années au milieu mafieux. Une face sombre de la carrière du prince déchu de l’Inter Milan et du football brésilien qui reste encore sombre à ce jour.

Rafael Marquez

Anicenne gloire du FC Barcelone et de la sélection mexicaine, Rafael Marquez a aussi eu des fréquentations assez peu recommandables. Suspecté de complicité dans un trafic de drogues entre le Mexique et les États-Unis, il aurait ainsi couvert Raul Flores Hernandez, chef d’un cartel de Guadalajara en se désignant propriétaire de plusieurs biens qui appartenaient réellement à cet empire mafieux.

Jason Pusey

International gibraltarien de 35 ans, Jason Pusey a été formé à l’Atlético de Madrid avant de faire carrière dans le championnat local de son pays. Le défenseur central aux 4 capes a toutefois été condamné à 11 ans de prison en juillet 2024. Fournissant de la drogue à des gangs du sud de Londres, il avait été arrêté en juin 2023 avec une marchandise estimée à 3 millions de livres sterling qui était composée de 107 kg de cocaïne, 235 kg de kétamine et 447 kg de cannabis.

Sebastian Marset

Seul personnage de cette liste à ne pas être vraiment joueur de football, l’Uruguayen Sebastian Marset (33 ans) a utilisé ce sport pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogues. Une couverture pour lui qui a investi dans le Deportivo Capiatá, club paraguayen de troisième division. Pour y parvenir, il a offert deux yachts et une maison à l’ancien entraîneur pour qu’il soit pris dans l’équipe. Disputant six matches avec cette équipe, il aura notamment manqué un penalty. Il aurait d’ailleurs déboursé 9 000 euros pour convaincre le numéro 10 de l’équipe de lui laisser son numéro. Classé sur la liste des fugitifs d’Interpol, il reste introuvable aurait été soupçonné de détenir Los Leones El Torno FC, un club bolivien.