Radja Nainggolan arrêté pour trafic de drogue à l’international !

Arrivant doucement en fin de carrière, Radja Nainggolan (36 ans) n’a toutefois pas raccroché les crampons. Le milieu de terrain belge passé par l’AS Roma et l’Inter Milan a retrouvé un club, Lokeren, en deuxième division belge. Si ses débuts ont été fameux avec un but pour son premier match ce vendredi contre Lierse (1-1). Il passe un début de semaine bien moins reluisant. Selon les journaux belges de Media House repris par La Dernière Heure , le parquet de Bruxelles a annoncé que Radja Nainggolan venait d’être arrêté dans le cadre d’une enquête pour trafic international de stupéfiants.

La suite après cette publicité

«L’enquête porte sur des faits présumés d’importation de cocaïne d’Amérique du Sud vers l’Europe, via le port d’Anvers, et sa redistribution en Belgique. Dans le cadre d’un dossier de la section criminalité organisée du parquet de Bruxelles, confié à un juge d’instruction bruxellois, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a effectué 30 perquisitions le lundi matin 27 janvier 2025, principalement dans la province d’Anvers et à Bruxelles, mais aussi dans la périphérie bruxelloise. Les interrogatoires étant en cours, et dans le respect du principe de présomption d’innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade», a déclaré le procureur Julien Moinil.