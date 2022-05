Championship : Fulham sacré champion après son carton contre Luton, Aleksandar Mitrovic dans l'histoire

Il n'y avait pas vraiment de doutes, mais Fulham a officiellement été sacré champion de Championship ce lundi, après sa victoire écrasante contre Luton Town (7-0), pourtant prétendant aux play-offs pour la montée en Premier League. Bournemouth, deuxième, ne peut plus rattraper le club londonien. L'ancien Lyonnais Kenny Tete a participé à la fête, tout comme l'ancien Niçois Jean-Michaël Serri, mais l'homme fort de la soirée se nomme Aleksandar Mitrovic, auteur d'un nouveau doublé à Craven Cottage.

La suite après cette publicité

L'attaquant serbe de 27 ans, qui a porté son total à 43 buts en 43 apparitions en championnat, est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Championship sur une seule et même saison. Une performance remarquable lui permettant d'effacer Guy Whittingham et ses 42 pions en 1992-1993 avec Portsmouth, et ce alors qu'il reste encore une journée de championnat à disputer aux Cottagers. À Mitrovic, et Fulham, de confirmer une bonne fois pour toute qu'ils ont bel et bien les qualités pour s'imposer durablement en Premier League.