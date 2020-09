PSG : le nom de Fabian Ruiz encore évoqué en Italie

Souhaité par les dirigeants parisiens, Idrissa Gueye avait fait son arrivée dans la capitale l’été dernier dans un but bien précis : celui de devenir la fameuse sentinelle espérée par le club francilien. Depuis, une saison s’est écoulée et le PSG ne semble clairement pas satisfait du rendement de l’international sénégalais de 30 ans, assigné la plupart du temps à un poste de milieu relayeur. C’est donc Marquinhos qui comme trop souvent depuis le départ d’un certain Thiago Motta, doit prendre les rênes de ce milieu à trois.

Mais maintenant que Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain, il y a de fortes chances de revoir Marquinhos revenir à son poste de prédilection, celui de défenseur. En conséquence, Thomas Tuchel et Leonardo auraient selon le Corriere dello Sport des vues sur le milieu de terrain espagnol du Napoli, Fabian Ruiz. Aurelio de Laurentiis, indiquant à plusieurs reprises qu’aucun de ses joueurs n’est intransférable, pourrait donc ces prochains jours voir arriver sur la table une offre pour son milieu de terrain dont le contrat prend fin en 2023.