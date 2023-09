Mercato : les coulisses de l’échec Stijn Spierings à Lens

La suite après cette publicité

Pilier de la remontée de Toulouse en Ligue 1, Stijn Spierings a confirmé tout son potentiel lors de l’exercice précédent dans l’élite française. Apparu 42 reprises pour trois buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, le longiligne milieu de terrain néerlandais a été l’un des grands artisans du sacre du TFC en finale de la Coupe de France, synonyme de qualification pour une Coupe d’Europe. En fin de contrat avec le club haut-garonnais, le natif d’Alkmaar, que Toulouse n’a pas réussi à conserver malgré une volonté farouche de le prolonger, a vu sa cote de popularité montée en flèche à tel point que plusieurs clubs se sont positionnés pour s’attacher ses services. Finalement, c’est le RC Lens qui a tiré le gros lot.

Vice-champion de France et qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens a misé sur Stijn Spierings pour venir étoffer l’entrejeu artésien. Séduit par le projet lensois, le joueur de 27 ans optait pour le nord de la France plutôt qu’un retour aux Pays-Bas en s’engageant pour quatre saisons. Mais alors qu’il était très attendu pour ses débuts avec sous ses nouvelles couleurs au vu de la solide réputation qu’il s’est bâti dans l’élite française, Stijn Spierings s’est rapidement révélé être une erreur de casting.

Une adaptation difficile et un profil incompatible…

Moins de trois mois après son arrivée et 116 minutes disputées, Stijn Spierings est déjà poussé vers la sortie par le RC Lens. La raison ? À en croire L’Equipe, le profil du Néerlandais ne correspond pas au style de jeu imposé par Franck Haise, une information que nous sommes d’ailleurs en mesure de vous confirmer. Au sein d’une équipe habituée à se projeter rapidement vers l’avant, le Batave a rapidement montré ses limites en l’espace de quatre participations. Recruté également pour ses qualités de récupérateur, le natif d’Alkmaar a souvent semblé être dans le mauvais tempo sur ses interventions. Et que dire de son impact athlétique et aérien qui laisse à désirer, à l’image de sa première titularisation face à l’AS Monaco (0-3), le 2 septembre. Invisible pendant 45 minutes, le Néerlandais a symbolisé à lui seul la faillite du milieu de terrain nordiste face aux Monégasques.

Signe d’une adaptation difficile dans l’Artois, Stijn Spierings, qui n’a eu aucun problème de comportement contrairement à ce qui a pu sortir sur les réseaux sociaux, était absent du groupe qui affrontait Charleroi en amicale durant la trêve internationale. Pour couronner le tout, le joueur de 27 ans n’a pas été intégré à la liste des Sang et Or pour la phase de poules de la Ligue des champions. Alors qu’un retour de Stijn Spierings à Toulouse se précise, Franck Haise a justifié le départ du Néerlandais en conférence de presse, en marge de la reprise face à Metz : «Stijn Spierings est un bon joueur, aucune discussion par rapport à cela. Il faut aussi que cela match sur les principes de jeu. Et ça a été difficile. On s’est donné du temps. On a essayé de regarder si cela pouvait fonctionner sur le terrain. On a vu que c’était délicat. Il y a toujours 2 options : soit on attend un an, soit on trouve la solution qui peut-être la moins mauvaise pour les deux parties. Pour Stijn, c’était de retrouver Toulouse où il connaît les principes.»

Lens a prêté Stijn Spierings à Toulouse !

Le prêt sans option d’achat de Stijn Spierings à Toulouse a été officialisé ce soir. Dans cette perspective, le Néerlandais retourne donc chez les Pitchounes, dans la peau d’un joker au sein de la ville rose. Il faut savoir que la Ligue de football professionnel (LFP) autorise les clubs à recruter un joker, provenant obligatoirement d’un autre club français tout en précisant que «cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club».

Stijn Spierings a été accueilli hier en grande-pompe à l’aéroport de Toulouse-Blagnac par les supporters du TFC, visiblement très heureux à l’idée de revoir l’un des hommes clefs de la saison passée. Ce sentiment est également partagé par l’entraîneur des Violets, Carlos Martinez Novell. «Parfois, on réalise que certains joueurs sont faits pour jouer dans un club. On était tous tristes de le voir partir. On est très contents de l’avoir en renfort. Je suis content des joueurs que j’avais mais un pur numéro six, c’est important», a déclaré le coach espagnol, des propos rapportés par France Bleu Occitanie. Avec seulement 116 minutes dans les jambes cette saison, Stijns Spierings s’apprête donc à relancer sa carrière dans le sud de la France. Il pourrait d’ailleurs être apte pour défier l’Olympique de Marseille, dimanche prochain. C’est en tout cas la volonté du tenant de la Coupe de France qui a poussé auprès de Lens pour qu’il soit qualifié pour la rencontre face à l’OM.