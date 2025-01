HAC : Samuel Grandsir vers Caen ?

Le mercato hivernal du HAC est décidément agité. Alors que la direction normande a d’ores et déjà officialisé les départs de Steve Ngoura et Christopher Operi, le buteur égyptien Ahmed Hassan a lui posé ses valises dans la cité portuaire. Dans les prochaines heures, ce sera au tour de Mahamadou Diawara de débarquer à Océane, puisque le HAC et l’OL ont trouvé un accord pour un prêt de six mois, comme nous vous le révélions. Mais ce n’est pas tout. Si les Havrais étudient la piste Fodé Ballo-Touré - une opération qui demeure complexe au regard des émoluments du Milanais - un autre départ pourrait rapidement intervenir.

En effet, comme révélé par L’Equipe, Samuel Grandsir, en fin de contrat en juin prochain et peu utilisé par Didier Digard (7 matches toutes compétitions confondues, 143 minutes de jeu), pourrait rebondir au SM Caen. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. En revanche, selon nos dernières indiscrétions, le HAC n’a pour l’heure reçu aucune approche de l’actuel 16 de Ligue 2. Reste désormais à savoir si les Caennais, en pleine crise, passeront la vitesse supérieure dans les jours à venir.