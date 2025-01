Mahamadou Diawara a choisi le HAC

Le mercato havrais s’accélère. Après les départs de Steve Ngoura et Christopher Operi, la formation normande travaille dans le sens des arrivées. Dans cette optique, les Ciel et Marine ont officialisé l’arrivée du buteur égyptien Ahmed Hassan et étudient la piste Fodé Ballo-Touré. Mais ce n’est pas tout. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le HAC veut également se renforcer dans l’entrejeu et a ciblé, en ce sens, Mahamadou Diawara. Plus encore, les Normands avaient trouvé un accord avec l’OL pour un prêt sec de six mois. Fallait-il encore convaincre le joueur.

C’est désormais chose faite. Dans le viseur du Stade de Reims ou encore du Servette, le natif de Longjumeau a été convaincu par le discours de Didier Digard et Mathieu Bodmer. Auteur de 5 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien Parisien s’apprête donc à renforcer l’effectif havrais. Toujours selon nos indiscrétions, Diawara devrait rejoindre le HAC sous la forme d’un prêt sec de six mois et l’OL prendrait en chargé l’intégralité du salaire (un retour est encore attendu sur cet aspect). La visite médicale est, elle, attendue, dans les prochaines heures.