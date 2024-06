Pedri impressionne l’Espagne, la décision radicale du Real Madrid concernant Leny Yoro

La masterclass de Pedri

Hier soir l’Espagne c’est largement imposé (5-1) contre l’Irlande du Nord pour son dernier match de préparation. L’Euro est lancé selon Marca. Malgré l’ouverture du score dès la 3e minute des visiteurs, la Roja n’a pas tremblé et s’est transformée en rouleau compresseur. Avec une équipe qui devrait ressembler à celle alignée pour l’Euro, plusieurs joueurs ont été rassurants, notamment Pedri. Le joueur du Barça a marqué de son empreinte la rencontre et il a fait le show pour Mundo Deportivo. Auteur d’un doublé, sa performance donne du crédit et permet au pays de rêver pourquoi pas de faire un beau parcours cet été. Il a été le patron au milieu et a guidé les siens vers un succès.

Le plan du Real Madrid pour s’offrir Yoro

Le Real Madrid a pris sa décision concernant le cas Leny Yoro. Comme l’explique AS, les Merengues ne feront pas de folie pour lui, et souhaitent mettre au maximum 40M€. Avec la signature de Mbappé, le Real préfère se calmer sur le marché et ne veut pas surpayer. La Maison Blanche sait qu’il ne reste qu’un an de contrat à Yoro avec Lille et il se retrouve en position de force. Soit Yoro signe pour 40M€ maximum comme le souhaite le club, soit le Real patientera un an pour l’attirer libre comme cela était le cas avec Kylian Mbappé. Madrid compte jouer sur le fait que beaucoup de Français évoluent au club et que ces derniers faciliteront son intégration en cas de venue.

L’Angleterre s’en remet à Bellingham

L’Angleterre attend l’éveil de sa star Jude Bellingham comme placardé par The Sun sur sa une. Fort de sa saison au Real Madrid, l’Anglais doit apporter son expérience et sa mentalité de gagnant à un pays qui ne connaît plus le succès depuis plus de 50 ans. Le sélectionneur Gareth Southgate a voulu faire retomber cette pression et a déclaré qu’il ne faut pas s’attendre à ce Bellingham soit le sauveur de la nation. " Nous avons beaucoup de bons joueurs et c’est au collectif de gagner ce tournoi. Si nous comptons sur une seule personne, impossible de l’emporter ". La course est lancée pour que Southgate trouve la bonne formule à une semaine du début de la compétition face à la Serbie.