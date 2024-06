Équipe de France : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé !

Après sa victoire 1 but à 0 face à l’Autriche, l’équipe de France attend désormais de savoir comment va le nez de Kylian Mbappé. Pour rappel, le capitaine des Bleus est sorti du match après un contact avec Kevin Danso. Un choc qui avait rendu très pessimiste Didier Deschamps.

« Mbappé, apparemment son nez n’est pas bien du tout, on va voir. C’est le point noir de cette soirée même si c’est qu’un nez. Évidemment c’est très embêtant pour nous ». Et d’après les premiers échos en provenance d’Allemagne, les médias annonçaient une opération à venir à l’hôpital universitaire de Düsseldorf.

Pas d’opération, mais un premier tour terminé pour Mbappé

Une opération qui aurait nécessité entre dix et quinze jours de repos. Cette nuit, l’optimisme est toutefois de mise. L’Équipe du Soir et RMC Sport annoncent que l’attaquant ne devrait finalement pas se faire opérer. Mais alors que certains annonçaient une possible participation face aux Pays-Bas, le nez du joueur est bel et bien cassé.

Le Figaro annonce d’ailleurs, une absence pour les deux prochains matches du premier tour et un retour masqué durant la phase à élimination directe, si les Bleus se qualifient bien entendu. Quoi qu’il en soit, les nouvelles sont toujours plus rassurantes que celles évoquant une possible fin de tournoi pour le Bondynois.